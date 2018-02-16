Миротворча місія на Донбасі має містити поліцейський компонент – Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Миротворча місія на Сході України повинна містити поліцейський компонент. Про це він повідомив голова МЗС України Павло Клімкін під час відкриття меморіальної дошки в Мюнхені, передає кореспондент УНН.
“Основне, чи Росія забирається з Донбасу, виводячи свої сили і зброю, і передає контроль над окупованими територіями міжнародному співтовариству і нам. І яким чином це буде відбуватися — за якої послідовністю. Це фундаментальне питання, як ми маємо зробити формат цієї місії. Якщо ми досягнемо цього рішення, ми вирішимо, чи це буде 18 тисяч, чи 25 тисяч (у складі миротворчої місії - ред.). Важливо, хто буде забезпечувати безпеку — спочатку миротворці мають досягти того, щоб Росія вийшла, вся зброя була зібрана — або вивезена в РФ, або потрапила під контроль не тільки СММ, але і миротворців. Далі — хто буде контролювати, заарештовувати і роззброювати. Має бути поліцейський компонент”, — підкреслив П.Клімкін.
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Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України окремо зустрінеться з головою російського МЗС Сергієм Лавровим.