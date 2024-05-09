Мирча Луческу может вернуться в "Динамо" - СМИ

Бывшего главного тренера ФК "Динамо" Мирчу Луческу могут хотеть вернуть в киевский клуб на должность генерального директора. Об этом сообщает румынское издание GSP.ro, пишет УНН.

Детали

Издание пишет, что в услугах 78-летнего Мирчу Луческу заинтересованы в "Рапид Бухарест". И что была встреча для обсуждения. "Его бывшая команда, киевское "Динамо", в которой он работал с июля 2020 года по ноябрь 2023 года, также заинтересована в тренерской деятельности", - пишет издание.

Тренер, не имеющий контракта с 2023 года, рассказал GSP.ro о предложении от "Рапида" и заявил, что не примет решение раньше 1 июня.

Согласно информации издания, однако, шансы на то, что у Мирчи Луческу получится с "Рапидом", "очень ограничены, учитывая, что есть важное предложение для Иль Луче". "Его разыскивают на должность генерального менеджера его бывшей команды "Динамо Киев", - отмечает издание.

Дополнение

В киевской команде Мирча Луческу провел 118 матчей с июля 2020 года по ноябрь 2023 года, выиграв титул, Кубок и Суперкубок.