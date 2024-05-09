Мірча Луческу може повернутися в "Динамо" - ЗМІ
Київ • УНН
Мірча Луческу, колишній головний тренер київського "Динамо", може повернутися в клуб, повідомляють румунські ЗМІ.
Колишнього головного тренера ФК "Динамо" Мірчу Луческу можуть хотіти повернути до київського клубу на посаду генерального директора. Про це повідомляє румунське видання GSP.ro, пише УНН.
Деталі
Видання пише, що у послугах 78-річного Мірчу Луческу зацікавлені в "Рапід Бухарест". І що була зустріч для обговорення. "Його колишня команда, київське "Динамо", у якій він працював з липня 2020 року по листопад 2023 року, також зацікавлена в тренерській діяльності", - пише видання.
Тренер, який не має контракту з 2023 року, розповів GSP.ro про пропозицію від "Рапіда" та заявив, що не ухвалить рішення раніше 1 червня.
Згідно з інформацією видання, однак, шанси на те, що у Мірчі Луческу вийде з "Рапідом", "дуже обмежені, враховуючи, що є важлива пропозиція для Іль Луче". "Його розшукують на посаду генерального менеджера його колишньої команди "Динамо Київ", - зазначає видання.
Доповнення
У київській команді Мірча Луческу провів 118 матчів з липня 2020 року по листопад 2023 року, вигравши титул, Кубок і Суперкубок.