Эксклюзив
13:08 • 5384 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 11782 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 10553 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 15130 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 15468 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 26056 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 34784 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 30677 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 27919 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 23336 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Главная
Война в Украине
Экономика
Криминал и ЧП
Новости Мира
Здоровье
Технологии
Культура
Лайфхаки
Авто
Образование
Недвижимость
Финансы
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Минздрав разъяснил родителям обновленный календарь прививок и вакцинацию от гепатита В

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Министерство здравоохранения Украины предоставило разъяснения относительно вакцинации и обновленного Национального календаря профилактических прививок. В частности, речь идет о схеме прививок против гепатита В для новорожденных и детей с факторами риска.

Минздрав разъяснил родителям обновленный календарь прививок и вакцинацию от гепатита В

В Министерстве здравоохранения Украины озвучили ответы на вопросы родителей и опекунов относительно вакцинации и обновленного Национального календаря профилактических прививок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав Украины.

Детали

Прививка проводится в 2-4-6-18 месяцев при условии, если новорожденный ребенок не имеет факторов риска. Как отметили в ведомстве, такая схема позволит использовать комбинированные вакцины против нескольких инфекционных заболеваний одновременно (АКДС+Hib+ВГВ). Это уменьшит количество инъекций для ребенка во время одного визита в медучреждение.

Прививке против гепатита В в первые сутки жизни подлежат новорожденные независимо от массы тела при рождении в ряде специфических ситуаций, прежде всего если мама ребенка имеет положительный или неопределенный статус по гепатиту В - выявлен HBsAg или не была обследована во время беременности.

Кроме того, прививка в первые сутки необходима для детей, рожденных женщиной с ВИЧ-положительным статусом, младенцев, родившихся преждевременно или с низкой массой тела менее 2 000 граммов, а также в случаях вероятного контакта с лицом, инфицированным вирусом гепатита В, в семейном окружении.

Также обязательной вакцинации подлежат дети, чьи матери имеют в анамнезе диагностированный гепатит В или С, даже если он был пролечен, или имеют положительный результат лабораторного исследования на антитела или антиген вирусного гепатита С. Особое внимание уделяется детям, у которых во время антенатального или раннего постнатального периода выявлена патология, являющаяся показанием для будущего хирургического вмешательства или введения препаратов крови

- говорится в сообщении.

Также в Минздраве добавили: вакцинация против гепатита B считается завершенной, если ребенок получил по меньшей мере 3 прививки без учета проведенной вакцинации новорожденному с соблюдением необходимых минимальных интервалов между дозами.

Напомним

В Украине с 1 января 2026 года в соответствии с обновленным Национальным календарем профилактических прививок вакцинация против полиомиелита проводится только инактивированной полиомиелитной вакциной.

Евгений Устименко

ОбществоЗдоровье
Украина