Минздрав разъяснил родителям обновленный календарь прививок и вакцинацию от гепатита В

В Министерстве здравоохранения Украины озвучили ответы на вопросы родителей и опекунов относительно вакцинации и обновленного Национального календаря профилактических прививок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав Украины.

Детали

Прививка проводится в 2-4-6-18 месяцев при условии, если новорожденный ребенок не имеет факторов риска. Как отметили в ведомстве, такая схема позволит использовать комбинированные вакцины против нескольких инфекционных заболеваний одновременно (АКДС+Hib+ВГВ). Это уменьшит количество инъекций для ребенка во время одного визита в медучреждение.

Прививке против гепатита В в первые сутки жизни подлежат новорожденные независимо от массы тела при рождении в ряде специфических ситуаций, прежде всего если мама ребенка имеет положительный или неопределенный статус по гепатиту В - выявлен HBsAg или не была обследована во время беременности.

Кроме того, прививка в первые сутки необходима для детей, рожденных женщиной с ВИЧ-положительным статусом, младенцев, родившихся преждевременно или с низкой массой тела менее 2 000 граммов, а также в случаях вероятного контакта с лицом, инфицированным вирусом гепатита В, в семейном окружении.

Также обязательной вакцинации подлежат дети, чьи матери имеют в анамнезе диагностированный гепатит В или С, даже если он был пролечен, или имеют положительный результат лабораторного исследования на антитела или антиген вирусного гепатита С. Особое внимание уделяется детям, у которых во время антенатального или раннего постнатального периода выявлена патология, являющаяся показанием для будущего хирургического вмешательства или введения препаратов крови - говорится в сообщении.

Также в Минздраве добавили: вакцинация против гепатита B считается завершенной, если ребенок получил по меньшей мере 3 прививки без учета проведенной вакцинации новорожденному с соблюдением необходимых минимальных интервалов между дозами.

Напомним

В Украине с 1 января 2026 года в соответствии с обновленным Национальным календарем профилактических прививок вакцинация против полиомиелита проводится только инактивированной полиомиелитной вакциной.