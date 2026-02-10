$43.030.02
Ексклюзив
13:08 • 5540 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 11970 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 10677 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 15328 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 15529 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26085 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 34817 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30687 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 27932 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 23349 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
МОЗ роз'яснило батькам оновлений календар щеплень та вакцинацію від гепатиту В

Київ

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Міністерство охорони здоров'я України надало роз'яснення щодо вакцинації та оновленого Національного календаря профілактичних щеплень. Зокрема, йдеться про схему щеплень проти гепатиту В для новонароджених та дітей з факторами ризику.

МОЗ роз'яснило батькам оновлений календар щеплень та вакцинацію від гепатиту В

У Міністерстві охорони здоров’я України озвучили відповіді на запитання батьків та опікунів щодо вакцинації та оновленого Національного календаря профілактичних щеплень. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ України.

Деталі

Щеплення проводиться у 2-4-6-18 місяців за умов, якщо новонароджена дитина не має факторів ризику. Як зазначили у відомстві, така схема дозволить використовувати комбіновані вакцини проти кількох інфекційних захворювань одночасно (АКДП+Hib+ВГВ). Це зменшить кількість ін’єкцій для дитини під час одного візиту до медзакладу.

Щепленню проти гепатиту В у першу добу життя підлягають новонароджені незалежно від маси тіла при народженні в низці специфічних ситуацій, передусім якщо мама дитини має позитивний або невизначений статус щодо гепатиту В - виявлений HBsAg або не була обстежена під час вагітності.

Крім того, щеплення в першу добу є необхідним для дітей, народжених жінкою з ВІЛ-позитивним статусом, немовлят, що народилися передчасно або з низькою масою тіла менше за 2 000 грамів, а також у випадках вірогідного контакту з особою, інфікованою вірусом гепатиту В, у сімейному оточенні.

Також обов’язковій вакцинації підлягають діти, чиї матері мають в анамнезі діагностований гепатит В або С, навіть якщо він був пролікований, або мають позитивний результат лабораторного дослідження на антитіла чи антиген вірусного гепатиту С. Особливу увагу приділяють дітям, у яких під час антенатального або раннього постнатального періоду виявлено патологію, що є показанням для майбутнього хірургічного втручання чи введення препаратів крові

- йдеться в повідомленні.

Також у МОЗ додали: вакцинація проти гепатиту B вважається завершеною, якщо дитина отримала щонайменше 3 щеплення без урахування проведеної вакцинації новонародженому з дотриманням необхідних мінімальних інтервалів між дозами.

Нагадаємо

В Україні з 1 січня 2026 року відповідно до оновленого Національного календаря профілактичних щеплень вакцинація проти поліомієліту проводиться лише інактивованою поліомієлітною вакциною.

Євген Устименко

Україна