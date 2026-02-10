МОЗ роз'яснило батькам оновлений календар щеплень та вакцинацію від гепатиту В

У Міністерстві охорони здоров’я України озвучили відповіді на запитання батьків та опікунів щодо вакцинації та оновленого Національного календаря профілактичних щеплень. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ України.

Деталі

Щеплення проводиться у 2-4-6-18 місяців за умов, якщо новонароджена дитина не має факторів ризику. Як зазначили у відомстві, така схема дозволить використовувати комбіновані вакцини проти кількох інфекційних захворювань одночасно (АКДП+Hib+ВГВ). Це зменшить кількість ін’єкцій для дитини під час одного візиту до медзакладу.

Щепленню проти гепатиту В у першу добу життя підлягають новонароджені незалежно від маси тіла при народженні в низці специфічних ситуацій, передусім якщо мама дитини має позитивний або невизначений статус щодо гепатиту В - виявлений HBsAg або не була обстежена під час вагітності.

Крім того, щеплення в першу добу є необхідним для дітей, народжених жінкою з ВІЛ-позитивним статусом, немовлят, що народилися передчасно або з низькою масою тіла менше за 2 000 грамів, а також у випадках вірогідного контакту з особою, інфікованою вірусом гепатиту В, у сімейному оточенні.

Також обов’язковій вакцинації підлягають діти, чиї матері мають в анамнезі діагностований гепатит В або С, навіть якщо він був пролікований, або мають позитивний результат лабораторного дослідження на антитіла чи антиген вірусного гепатиту С. Особливу увагу приділяють дітям, у яких під час антенатального або раннього постнатального періоду виявлено патологію, що є показанням для майбутнього хірургічного втручання чи введення препаратів крові - йдеться в повідомленні.

Також у МОЗ додали: вакцинація проти гепатиту B вважається завершеною, якщо дитина отримала щонайменше 3 щеплення без урахування проведеної вакцинації новонародженому з дотриманням необхідних мінімальних інтервалів між дозами.

Нагадаємо

В Україні з 1 січня 2026 року відповідно до оновленого Національного календаря профілактичних щеплень вакцинація проти поліомієліту проводиться лише інактивованою поліомієлітною вакциною.