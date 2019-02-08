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Минюст призвал ЕСПЧ назначить слушания "Украина против России" в кратчайшие сроки

Минюст призвал ЕСПЧ назначить слушания "Украина против России" в кратчайшие сроки

Киев  •  УНН

 • 9137 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Секретариат уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека направил запрос в ЕСПЧ с просьбой назначить в кратчайшие сроки дату слушания так называемого крымского дела "Украина против России". Об этом заявил заместитель Министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минюста.

"Секретариат уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека получил от суда сообщения о переносе даты устных слушаний по делу "Украина против России (Крым)", которые ранее были назначены на 27 февраля 2019 года. В ответ Секретариат направил соответствующий запрос в ЕСПЧ с просьбой назначить в кратчайшие сроки новую дату слушания. Сейчас ожидаем ответной реакции от ЕСПЧ ", - отметил заместитель Министра юстиции.

По его словам, Украина полностью готова к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)" и представительства интересов государства Украина в ЕСПЧ.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе Европейский суд по правам человека принял решение отложить на неопределенный срок слушания по жалобе Украины против России относительно того, осуществляла ли РФ фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением государственной думы.

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