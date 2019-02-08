Мін’юст закликав ЄСПЛ призначити слухання "Україна проти Росії" в найкоротші терміни

"Секретаріат уповноваженого з питань Європейського суду з прав людини отримав від Суду повідомлення щодо перенесення дати усних слухань у справі "Україна проти Росії (Крим)", які раніше були призначені на 27 лютого 2019 р. У відповідь Секретаріат направив відповідний запит до ЄСПЛ із проханням призначити у найкоротші терміни нову дату слухання. Наразі очікуємо відповідної реакції від ЄСПЛ", - зазначив заступник Міністра юстиції.



За його словами, Україна повністю готова до проведення публічних слухань у справі "Україна проти Росії (Крим)" та представництва інтересів держави України в ЄСПЛ.



Як повідомляв УНН, раніше цього тижня Європейський суд з прав людини прийняв рішення відкласти на невизначений термін слухання за скаргою України проти Росії щодо того, чи здійснювала РФ фактичний контроль території Криму ще до "юридичного оформлення" анексії рішенням державної думи.