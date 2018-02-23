Минюст с апреля возьмется за работу по взысканию задолженности по зарплате

"По такой же схеме, как и в случае с неплательщиками алиментов, планируем начать работу по взысканию задолженности по заработной плате. На сегодня задолженность по зарплате составляет 2,7 млрд гривен. Планируем запустить такую ​​работу с 1 апреля этого года", - сообщил П.Петренко.

Напомним, с начала действия закона о алиментов уже взыскано 50 млн грн задолженности.