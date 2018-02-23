Мін'юст з квітня візьметься за роботу зі стягнення заборгованості із зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Міністерство юстиції України планує розпочати роботу зі стягнення заборгованості із зарплати з 1 квітня цього року. Про це під час брифінгу повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
“За такою ж схемою, як і у випадку з неплатниками аліментів, плануємо розпочати роботу зі стягнення заборгованості по заробітній платі. Станом на сьогодні заборгованість по зарплаті становить 2,7 млрд гривень. Плануємо запустити таку роботу з 1 квітня цього року”, — повідомив П.Петренко.
Нагадаємо, з початку дії закону щодо аліментів вже стягнуто 50 млн грн заборгованості.