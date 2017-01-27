Минюст: видео со стычками в Лукьяновском СИЗО было смонтировано

"В настоящее время видео понятно, что смонтировано. Эти события проходили в Лукьяновском СИЗО. В целом, оно не порезанное или порезанное, - мы устанавливаем. Из какого источника оно поступило к представителю СМИ - мы также устанавливаем. Это реальное видео из Лукьяновского СИЗО, которое определенным образом смонтировано ", - сказал он.

По словам Д.Чернышева, люди, которые передали видео представителям медиа, понесут ответственность, ведь СИЗО является режимным объектом и эта информация является секретной.

"Сейчас идет расследование. Я не могу комментировать ход следствия. В настоящее время, как и раньше я говорил, ситуация полностью контролируется. Больше информационных событий, или утечек информации, или комментариев от правозащитников не было. Конфликт, я так думаю, исчерпан ", - отметил он.

Как сообщал УНН, никаких фактов неадекватного поведения со стороны "торнадовцев" во время пребывания в Лукьяновском СИЗО раньше не было. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев.