Мін’юст: відео з сутичками у Лук'янівському СІЗО було змонтоване
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Відео з Лук’янівського СІЗО на якому відбувається конфлікт між ув’язненими було змонтовано. Про це у студії “Громадського” повідомив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов, передає УНН.
“На цей час відео зрозуміло, що змонтовано. Ці події проходили в Лук’янівському СІЗО. В цілому, воно не порізане чи порізане, — ми встановлюємо. З якого джерела воно надійшло до представника ЗМІ — ми також встановлюємо. Це реальне відео з Лук’янівського СІЗО, яке певним чином змонтовано”, — сказав він.
За словами Д.Чернишова, люди, які передали відео представникам медіа, понесуть відповідальність, адже СІЗО є режимним об’єктом і ця інформація є секретною.
“Наразі іде розслідування. Я не можу коментувати хід слідства. На цей час, як і раніше я казав, ситуація повністю контрольована. Більше інформаційних подій, чи витоків інформації, чи коментарів від правозхасників не було. Конфлікт, я так гадаю, вичерпаний”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, жодних фактів неадекватної поведінки з боку “торнадівців” під час перебування у Лук’янівському СІЗО раніше не було. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов