Минюст США передал Лондону запрос на экстрадицию Ассанжа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Власти США предъявили основателю WikiLeaks обвинения по 18 пунктам. Запрос об экстрадиции Ассанжа был направлен британской стороне 6 июня, сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post и DW.
Министерство юстиции США передало Великобритании официальный запрос на экстрадицию основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом телеканал CNN сообщает в понедельник, 10 июня, со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с положением дел. Запрос был отправлен 6 июня, утверждает неназванный собеседник издания The Washington Post.
Власти Соединенных Штатов обвиняют 47-летнего уроженца Австралии в сговоре с экс-аналитиком военной разведки США Челси Мэннинг, которая предоставила ему данные об американских операциях в Ираке и Афганистане и уже была осуждена за это.
В мае основателю WikiLeaks были предъявлены обвинения по 17 новым пунктам, в числе которых - незаконное получение и обнародование засекреченных документов, имеющих отношение к национальной обороне.
Напомним, полиция Великобритании 11 апреля арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку Ассанжа на судебное заседание по повестке.