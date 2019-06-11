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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 107785 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105886 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134417 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143164 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129380 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129959 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153310 просмотра

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Минюст США передал Лондону запрос на экстрадицию Ассанжа

Минюст США передал Лондону запрос на экстрадицию Ассанжа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Власти США предъявили основателю WikiLeaks обвинения по 18 пунктам. Запрос об экстрадиции Ассанжа был направлен британской стороне 6 июня, сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post и DW.

Министерство юстиции США передало Великобритании официальный запрос на экстрадицию основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом телеканал CNN сообщает в понедельник, 10 июня, со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с положением дел. Запрос был отправлен 6 июня, утверждает неназванный собеседник издания The Washington Post.

Власти Соединенных Штатов обвиняют 47-летнего уроженца Австралии в сговоре с экс-аналитиком военной разведки США Челси Мэннинг, которая предоставила ему данные об американских операциях в Ираке и Афганистане и уже была осуждена за это.

В мае основателю WikiLeaks были предъявлены обвинения по 17 новым пунктам, в числе которых - незаконное получение и обнародование засекреченных документов, имеющих отношение к национальной обороне.

Напомним, полиция Великобритании 11 апреля арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку Ассанжа на судебное заседание по повестке.

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