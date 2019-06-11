Мін'юст США передав Лондону запит на екстрадицію Ассанжа

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Влада США висунула засновнику WikiLeaks звинувачення по 18 пунктам. Запит про екстрадицію Ассанжа був направлений британській стороні 6 червня, повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post і DW.

Міністерство юстиції США передало Великій Британії офіційний запит на екстрадицію засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Про це телеканал CNN повідомив, з посиланням на неназваних американських чиновників, знайомих зі станом справ. Запит був відправлений 6 червня, стверджує неназваний співрозмовник видання The Washington Post.

Влада Сполучених Штатів звинувачують 47-річного уродженця Австралії в змові з екс-аналітиком військової розвідки США Челсі Меннінг, яка надала йому дані про американських операціях в Іраку та Афганістані і вже була засуджена за це.

У травні засновнику WikiLeaks були пред'явлені звинувачення по 17 новими пунктами, в числі яких - незаконне отримання і оприлюднення засекречених документів, що мають відношення до національної оборони.

Нагадаємо, поліція Великої Британії 11 квітня заарештувала Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору. Поліцейські пред'явили ордер, виданий в червні 2012 року за неявку Ассанжа на судове засідання за повісткою.

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