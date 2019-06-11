Минюст США предоставит Конгрессу документы расследования Мюллера
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Министерство юстиции Соединенных Штатов согласилось передать Конгрессу основополагающие доказательства, собранные спецпрокурором Робертом Мюллером при расследовании вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Об этом заявил председатель комитета Палаты представителей по делам юстиции Джерольд Надлер, сообщает УНН со ссылкой на сайт конгрессмена.
"Департамент поделится с нами первым из этих документов позднее сегодня. Все члены Судебного комитета - и демократы, и республиканцы - смогут посмотреть их. Эти документы позволят нам выполнить наши конституционные обязанности и решить, как реагировать на обвинения, выдвинутые против президента спецпрокурором", - говорится в заявлении Надлера.
Конгрессмен также подчеркивает, что недопустимо, чтобы кто-то "находился выше закона", а "американский народ заслуживает прозрачности".
Члены комитета 11 июня намерены проголосовать за резолюцию, которая даст возможность через федеральный суд добиваться от генпрокурора США Уильяма Барра и бывшего ведущего юрисконсульта Белого дома Дона МакГан требований Конгресса.
Напомним, в ближайшее время в двух комитетах нижней палаты Конгресса — Комитете по разведке и в Юридическом комитете — пройдут слушания по поводу отчета Роберта Мюллера об итогах расследования российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году.