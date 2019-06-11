Мін'юст США надасть Конгресу документи розслідування Мюллера

КИЇВ. 11 червня. УНН. Міністерство юстиції Сполучених Штатів погодилося передати Конгресу основоположні докази, зібрані спецпрокурором Робертом Мюллером під час розслідування втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Про це заявив голова комітету Палати представників у справах юстиції Джерольд Надлер, повідомляє УНН з посиланням на сайт конгресмена.