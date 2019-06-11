Мін'юст США надасть Конгресу документи розслідування Мюллера
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Міністерство юстиції Сполучених Штатів погодилося передати Конгресу основоположні докази, зібрані спецпрокурором Робертом Мюллером під час розслідування втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Про це заявив голова комітету Палати представників у справах юстиції Джерольд Надлер, повідомляє УНН з посиланням на сайт конгресмена.
"Департамент поділиться з нами першим із цих документів пізніше сьогодні. Всі члени Судового комітету - і демократи, і республіканці - зможуть переглянути їх. Ці документи дадуть нам змогу виконати наші конституційні обов'язки і вирішити, як реагувати на звинувачення, висунуті проти президента спецпрокурором", - йдеться в заяві Надлера.
Конгресмен також підкреслює, що неприпустимо, щоб хтось "перебував вище закону", а "американський народ заслуговує прозорості".
Члени комітету 11 червня мають намір проголосувати за резолюцію, яка дасть змогу через федеральний суд домагатися від генпрокурора США Вільяма Барра і колишнього провідного юрисконсульта Білого дому Дона Макгана виконання вимог Конгресу.
Нагадаємо, найближчим часом в двох комітетах нижньої палати Конгресу - Комітеті з розвідки і в Юридичному комітеті - пройдуть слухання з приводу звіту Роберта Мюллера про підсумки розслідування російського втручання у вибори президента США в 2016 році.