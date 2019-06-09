У Палаті представників проведуть слухання про звіт спецпрокурора Мюллера

Як зазначає видання, сам Мюллер, який вже встиг подати у відставку з поста спецпрокурора, не братиме участі в слуханнях в Юридичному комітеті, які відбудуться вже в найближчий понеділок.

Перед учасниками слухань під назвою “Уроки звіту Мюллера: перешкоджання правосуддю і інші злочини президента” виступлять колишні федеральні прокурори та інші експерти в області юриспруденції, в тому числі Джон Дін — один з найвідоміших свідків у розслідуванні “Уотергейт”, колишній радник тодішнього президента Річарда Ніксона. У комітеті кажуть, що свідки обговорять докази перешкоджання правосуддю з боку президента Трампа, представлені в звіті.

У середу в Комітеті з розвідки пройдуть слухання під назвою “Уроки звіту Мюллера”. У центрі уваги цього разу виявляться “висновки контррозвідки”, зроблені на основі звіту спецпрокурора. Ні Мюллер, ні колишні члени його команди в цих слуханнях участі також не приймуть. Замість них показання конгресменам дадуть колишні співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР) Роберт Андерсон і Стефані Дуглас.

Роберт Мюллер раніше відмовився давати показання в Конгресі, пояснивши це своїм небажанням стати заручником в чужих політичних іграх. Більшість демократів в Конгресі, втім, вважають, що екс-спецпрокурор зобов’язаний публічно пояснити, чому він прийшов в своєму звіті до тих чи інших висновків. У керівництві партії зараз обговорюється можливість примусового виклику Мюллера в Конгрес для надання свідчень.

Дії президента Трампа, який, користуючись привілеєм виконавчої влади, заборонив цілої низки свідків підкорятися вимогам Конгресу, спонукали представників ліберального крила Демократичної партії посилити тиск на спікера Ненсі Пелосі з метою почати процес президентського імпічменту.

Однак Пелосі відкидає такий підхід, вважаючи за краще застосовувати в політичній боротьбі більш обережну тактику, в тому числі, подаючи позови проти представників Білого дому.

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Нагадаємо, Мюллера звинуватили у вибірковості фактів у розслідуванні щодо Трампа.