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Спікер нижньої палати Конгресу США висловилася проти можливості імпічменту Трампа

Спікер нижньої палати Конгресу США висловилася проти можливості імпічменту Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що не підтримує можливість імпічменту президента Дональда Трампа. Про це Пелосі заявила в інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому в понеділок, передає УНН.

“Я не за імпічмент. І це новина, тому що я ніколи не говорила про це пресі. Я не думаю, що ми повинні йти цим шляхом, тому що це роз’єднає країну. І він (Трамп) просто того не вартий”, — сказала Пелосі.

Нагадаємо, на початку січня Трамп за підсумками зустрічі в Білому домі з представниками Конгресу з питання припинення роботи федерального уряду через відсутність бюджетних коштів заявив, що отримав від Пелосі запевнення, що демократи не збираються піднімати питання про імпічмент.

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Демократична партія після повернення контролю над Палатою представників за підсумками проміжних виборів неодноразово погрожувала почати ряд розслідувань діяльності Трампа як під час його перебування на посаді глави держави, так і в ході виборчої кампанії. У комітетах нижньої палати Конгресу вони мають намір вивчити хід розслідування приписуваного Росії втручання в президентські вибори 2016 року, податкові декларації президента і його бізнес, фінансові інтереси Трампа в Саудівській Аравії і його контакти з владою цієї країни, а також відставку глави Пентагону Джеймса Меттіса і рішення господаря білого дому вивести війська з Сирії.

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Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить підстав для занепокоєння з приводу можливості ініціювання процедури імпічменту проти нього, оскільки він не був залучений в жодні серйозні порушення.

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