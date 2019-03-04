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Конгрес США перевірить Трампа на корупцію

Конгрес США перевірить Трампа на корупцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Конгрес США запросить у 60 осіб та організацій документи в рамках розслідування ймовірного перешкоджання правосуддю та зловживання владою президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Voice of America.

Голова юридичного комітету Палати Представників Джерольд Недлер заявив, що конгресмени зокрема отримають документи від Міністерства юстиції, сина президента Дональда Трампа молодшого та фінансового директора фундації Трампа Аллена Вайсельберга.

"Ми збираємось розпочати розслідування щодо зловживання владою, корупції та перешкоджання правосуддю. Це наша робота – захищати верховенство права", - сказав Недлер.

Конгресмен заявив, що зловживання владою президентом - очевидне, проте про імпічмент говорити зарано.

"Перед тим, як розпочати проти когось процедуру імпічменту, треба переконати американський народ, що це повинно статись", - сказав він.

Білий дім, Міністерство юстиції та Фундація Трампа на запит надати коментар щодо цих заяв не відповіли, повідомляє видання.

Раніше УНН повідомляв, що конгресмени дослідять можливе відмивання грошей Трампом в інтересах Росії. 

Нагадаємо, компанія президента США Дональда Трампа The Trump Organization планувала подарувати Володимиру Путіну пентхаус вартістю 50 мільйонів доларів у хмарочосі Trump Tower у Москві.

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