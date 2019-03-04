Конгресс США проверит Трампа на коррупцию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Конгресс США запросит у 60 человек и организаций документы в рамках расследования возможного препятствования правосудию и злоупотребления властью президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Voice of America.
Председатель юридического комитета Палаты Представителей Джерольд Недлер заявил, что конгрессмены в частности получат документы Министерства юстиции, сына президента Дональда Трампа младшего и финансового директора фонда Трампа Аллена Вайсельберга.
"Мы собираемся начать расследование в отношении злоупотребления властью, коррупции и препятствования правосудию. Это наша работа - защищать верховенство права", - сказал Недлер.
Конгрессмен заявил, что злоупотребление властью президентом - очевидно, однако об импичменте говорить рано.
"Перед тем, как начать против кого-либо процедуру импичмента, надо убедить американский народ, что это должно произойти", - сказал он.
Белый дом, Министерство юстиции и Фонд Трампа на запрос предоставить комментарий по этим заявлений не ответили, сообщает издание.
Ранее УНН сообщал, что конгрессмены исследуют возможное отмывание денег Трампом в интересах России.
Напомним, компания президента США Дональда Трампа The Trump Organization планировала подарить Владимиру Путину пентхаус стоимостью 50 млн долларов в небоскребе Trump Tower в Москве.