Конгресмени дослідять можливе відмивання грошей компанією Трампа в інтересах РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф повідомив, що очолюваний ним комітет зосередиться на можливому відмиванні грошей компанією президента США Дональда Трампа The Trump Organization в інтересах Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Breitbart News.
"Угода щодо Trump Tower у Москві, наприклад, одна з найбільш тривожних, тому що це те, на чому президент зосереджувався у розпал президентської кампанії", - сказав Шифф в ефірі американського телебачення у неділю.
"Ми, безумовно, вивчаємо цю низку проблем навколо Москви і Trump Tower. Ми також розглядаємо питання постійних звинувачень в тому, що росіяни відмивали гроші через Trump Organization", - додав він.
Як повідомляв УНН, компанія президента США Дональда Трампа The Trump Organization планувала подарувати президенту РФ Володимиру Путіну пентхаус вартістю 50 мільйонів доларів у хмарочосі Trump Tower у Москві.