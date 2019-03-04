Конгресмени дослідять можливе відмивання грошей компанією Трампа в інтересах РФ

"Угода щодо Trump Tower у Москві, наприклад, одна з найбільш тривожних, тому що це те, на чому президент зосереджувався у розпал президентської кампанії", - сказав Шифф в ефірі американського телебачення у неділю.

"Ми, безумовно, вивчаємо цю низку проблем навколо Москви і Trump Tower. Ми також розглядаємо питання постійних звинувачень в тому, що росіяни відмивали гроші через Trump Organization", - додав він.

Як повідомляв УНН, компанія президента США Дональда Трампа The Trump Organization планувала подарувати президенту РФ Володимиру Путіну пентхаус вартістю 50 мільйонів доларів у хмарочосі Trump Tower у Москві.