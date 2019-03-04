Конгрессмены исследуют возможное отмывание денег компанией Трампа в интересах РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф сообщил, что возглавляемый им комитет сосредоточится на возможном отмывании денег компанией президента США Дональда Трампа The Trump Organization в интересах России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Breitbart News.
"Соглашение по Trump Tower в Москве, например, одно из самых тревожных, потому что это то, на чем президент был сосредоточен в разгар президентской кампании", - сказал Шифф в эфире американского телевидения в воскресенье.
"Мы, безусловно, изучаем этот комплекс проблем вокруг Москвы и Trump Tower. Мы также рассматриваем вопрос постоянных обвинений в том, что россияне отмывали деньги через Trump Organization", - добавил он.
Как сообщал УНН, компания президента США Дональда Трампа The Trump Organization планировала подарить президенту РФ Владимиру Путину пентхаус стоимостью 50 миллионов долларов в небоскребе Trump Tower в Москве.