Трамп заявив, що не боїться можливого імпічменту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп не бачить підстав для занепокоєння з приводу можливості ініціювання процедури імпічменту проти нього, оскільки він не був залучений в жодні серйозні порушення. Глава держави повідомив про це у вівторок в інтерв'ю агентству Reuters, передає УНН.
“Важко оголосити імпічмент комусь, хто не зробив нічого протиправного і хто створив найбільшу економіку в історії нашої країни”, — заявив президент США.
Зокрема, американський лідер вважає, що люди піднімуть бунт проти його імпічменту, якщо це станеться.
“Я не переживаю, ні. Думаю, що люди піднімуть бунт, якщо це станеться”, — запевнив він.
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Як повідомляв УНН, Старший демократ в Спецкомітеті Палати представників з розвідки Адам Шифф, якому пророкують посаду голови цього комітету в новому складі Конгресу, вважає, що президент США Дональду Трампу може бути пред’явлено звинувачення після закінчення терміну його повноважень голови держави.
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До цього, 45-й президент США заявив, що у разі, якщо він коли-небудь отримає імпічмент, фондовий ринок обвалиться і “всі будуть дуже бідні”. Раніше питання щодо імпічменту були підняті у світлі обвинувальних вироків, винесених проти двох колишніх членів кампанії Трампа — колишнього голови кампанії Пола Манафорта і колишнього адвоката Трампа Майкла Коена.