Трамп заявив, що не боїться можливого імпічменту

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп не бачить підстав для занепокоєння з приводу можливості ініціювання процедури імпічменту проти нього, оскільки він не був залучений в жодні серйозні порушення. Глава держави повідомив про це у вівторок в інтерв'ю агентству Reuters, передає УНН.