Щонайменше 16 людей, близьких до Трампа, контактували з росіянами під час виборів у США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Щонайменше 16 людей із близького оточення Дональда Трампа, зокрема і члени його родини, мали контакти з росіянами впродовж виборчої кампанії 2016-го. Про це передає УНН з посиланням на Голос Америки.
“Розмови з росіянами стосувались бізнесу родини Трампа, можливого компромату на опонентів та можливої зустрічі Трампа із Путіним”, — йдеться в оприлюдненому у п’ятницю звіті спеціального прокурора Роберта Мюллера у справі про втручання РФ у вибори президента США у 2016 році.
Як повідомляв УНН, компанія президента США Дональда Трампа The Trump Organization планувала подарувати президенту РФ Володимиру Путіну пентхаус вартістю 50 мільйонів доларів у хмарочосі Trump Tower у Москві.