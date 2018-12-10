По меньшей мере 16 человек, близких к Трампу, контактировали с русскими во время выборов в США

“Разговоры с русскими касались бизнеса семьи Трампа, возможного компромата на оппонентов и возможной встречи Трампа с Путиным”, — говорится в обнародованном в пятницу отчете специального прокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве РФ в выборах президента США в 2016 году.

Как сообщал УНН, компания президента США Дональда Трампа The Trump Organization планировала подарить президенту РФ Владимиру Путину пентхаус стоимостью 50 миллионов долларов в небоскребе Trump Tower в Москве.