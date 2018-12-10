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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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По меньшей мере 16 человек, близких к Трампу, контактировали с русскими во время выборов в США

Киев • УНН

 • 8202 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. По меньшей мере 16 человек из близкого окружения Дональда Трампа, в том числе и члены его семьи имели контакты с русскими в течение избирательной кампании 2016-го. Об этом передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

По меньшей мере 16 человек, близких к Трампу, контактировали с русскими во время выборов в США

“Разговоры с русскими касались бизнеса семьи Трампа, возможного компромата на оппонентов и возможной встречи Трампа с Путиным”, — говорится в обнародованном в пятницу отчете специального прокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве РФ в выборах президента США в 2016 году.

Как сообщал УНН, компания президента США Дональда Трампа The Trump Organization планировала подарить президенту РФ Владимиру Путину пентхаус стоимостью 50 миллионов долларов в небоскребе Trump Tower в Москве.

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