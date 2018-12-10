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Трампу може загрожувати в'язниця після закінчення його повноважень

Київ • УНН

 • 9948 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Старший демократ в Спецкомітеті Палати представників з розвідки Адам Шифф, якому пророкують посаду голови цього комітету в новому складі Конгресу, вважає, що президент США Дональду Трампу може бути пред'явлено звинувачення після закінчення терміну його повноважень голови держави. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал CBS.

Трампу може загрожувати в'язниця після закінчення його повноважень

"Існує дуже реальна можливість того, що в день, коли Дональд Трамп покине свою посаду, міністерство юстиції може пред'явити йому звинувачення. Він може стати першим за довгий час президентом, якому по-справжньому загрожує тюремний термін ... Ми обговорювали питання про помилування, яке президент може пропонувати тим чи іншим людям або ж якими він може їх дражнити. Але ще більше питання може виникнути в майбутньому, коли вже наступний президент буде вирішувати, чи помилувати йому Дональда Трампа", - переконаний Шифф.

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Демократ пов'язав можливість висунення звинувачення Трампу з даними, які стали відомі в п'ятницю, коли федеральні прокурори в нью-йоркському районі Манхеттен направили до суду в Нью-Йорку документи, з яких випливає, що юрист Трампа Майкл Коен виплачував гроші екс-порноакторці і колишній фотомоделі в обмін на їхнє мовчання про можливі інтимні зв'язки з нинішнім американським лідером за прямою вказівкою останнього.

Як зазначало видання АР, це вперше, коли слідчі вказали на потенційний зв'язок Трампа з передбачуваним федеральним злочином. Однак ніяких безпосередніх звинувачень на адресу президента в документах не міститься. Трамп раніше заперечував, що знає що-небудь про виплати моделям, стверджуючи, що його екс-адвокат Коен діяв без його відома.

Нагадаємо, колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен визнав свою провину у нових кримінальних звинуваченнях. Обвинувачення Федерального суду, у яких визнав свою провину екс-юрист американського лідера, зокрема, стосуються свідчень Коена стосовно втручання РФ у президентські вибори США в 2016 році.

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