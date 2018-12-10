Трампу может грозить тюрьма после окончания его полномочий

"Существует очень реальная возможность того, что в день, когда Дональд Трамп покинет свой пост, министерство юстиции может предъявить ему обвинения. Он может стать первым за долгое время президентом, которому по-настоящему грозит тюремный срок... Мы обсуждали вопрос о помиловании, которое президент может предлагать тем или иным людям или которыми он может их дразнить. Но еще больше вопрос может возникнуть в будущем, когда следующий президент будет решать, помиловать ему Дональда Трампа", - убежден Шифф.

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Демократ связал возможность выдвижения обвинения Трампу и данные, которые стали известны в пятницу, когда федеральные прокуроры в нью-йоркском районе Манхэттен направили в суд в Нью-Йорке документы, из которых следует, что юрист Трампа Майкл Коэн выплачивал деньги экс порноактрисе и бывшей фотомодели в обмен на их молчание о возможных интимные связи с нынешним американским лидером по прямому указанию последнего.

Как отмечало издание АР, это первый раз, когда следователи указали на потенциальный связь Трампа с предполагаемым федеральным преступлением. Однако никаких конкретных обвинений в адрес президента в документах не содержится. Трамп ранее отрицал, что знает что-нибудь о выплатах моделям, утверждая, что его экс-адвокат Коэн действовал без его ведома.

Напомним, бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал свою вину в новых уголовных обвинениях. Обвинение Федерального суда, в которых признал свою вину экс-юрист американского лидера, в частности, касаются свидетельств Коэна относительно вмешательства РФ в президентских выборах США в 2016 году.