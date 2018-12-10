Трампу может грозить тюрьма после окончания его полномочий

$41.340.00
45.850.00
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 3276 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 89048 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 197246 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 151324 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 217846 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 259572 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 216519 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248414 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208612 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 493786 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
72%
Популярные новости

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам

6 апреля, 21:00 • 10428 просмотра

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 8406 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 11972 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 13443 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 16751 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 272507 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 247868 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 333425 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 493788 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 584835 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 36324 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 217846 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 82010 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 78155 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 83617 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Трампу может грозить тюрьма после окончания его полномочий

Киев • УНН

 • 9948 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Старший демократ в Спецкомитете Палаты представителей по разведке Адам Шифф, которому прочат должность председателя этого комитета в новом составе Конгресса, считает, что президент США Дональду Трампу может быть предъявлено обвинение по истечении срока его полномочий главы государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS.

Трампу может грозить тюрьма после окончания его полномочий

"Существует очень реальная возможность того, что в день, когда Дональд Трамп покинет свой пост, министерство юстиции может предъявить ему обвинения. Он может стать первым за долгое время президентом, которому по-настоящему грозит тюремный срок... Мы обсуждали вопрос о помиловании, которое президент может предлагать тем или иным людям или которыми он может их дразнить. Но еще больше вопрос может возникнуть в будущем, когда следующий президент будет решать, помиловать ему Дональда Трампа", - убежден Шифф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания Трампа планировала подарить Путину пентхаус за 50 млн долларов

Демократ связал возможность выдвижения обвинения Трампу и данные, которые стали известны в пятницу, когда федеральные прокуроры в нью-йоркском районе Манхэттен направили в суд в Нью-Йорке документы, из которых следует, что юрист Трампа Майкл Коэн выплачивал деньги экс порноактрисе и бывшей фотомодели в обмен на их молчание о возможных интимные связи с нынешним американским лидером по прямому указанию последнего.

Как отмечало издание АР, это первый раз, когда следователи указали на потенциальный связь Трампа с предполагаемым федеральным преступлением. Однако никаких конкретных обвинений в адрес президента в документах не содержится. Трамп ранее отрицал, что знает что-нибудь о выплатах моделям, утверждая, что его экс-адвокат Коэн действовал без его ведома.

Напомним, бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал свою вину в новых уголовных обвинениях. Обвинение Федерального суда, в которых признал свою вину экс-юрист американского лидера, в частности, касаются свидетельств Коэна относительно вмешательства РФ в президентских выборах США в 2016 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$63.74
Bitcoin
$76,911.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.61
Золото
$3,047.25
Ethereum
$1,547.13