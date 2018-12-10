Трампу может грозить тюрьма после окончания его полномочий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Старший демократ в Спецкомитете Палаты представителей по разведке Адам Шифф, которому прочат должность председателя этого комитета в новом составе Конгресса, считает, что президент США Дональду Трампу может быть предъявлено обвинение по истечении срока его полномочий главы государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS.
"Существует очень реальная возможность того, что в день, когда Дональд Трамп покинет свой пост, министерство юстиции может предъявить ему обвинения. Он может стать первым за долгое время президентом, которому по-настоящему грозит тюремный срок... Мы обсуждали вопрос о помиловании, которое президент может предлагать тем или иным людям или которыми он может их дразнить. Но еще больше вопрос может возникнуть в будущем, когда следующий президент будет решать, помиловать ему Дональда Трампа", - убежден Шифф.
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Демократ связал возможность выдвижения обвинения Трампу и данные, которые стали известны в пятницу, когда федеральные прокуроры в нью-йоркском районе Манхэттен направили в суд в Нью-Йорке документы, из которых следует, что юрист Трампа Майкл Коэн выплачивал деньги экс порноактрисе и бывшей фотомодели в обмен на их молчание о возможных интимные связи с нынешним американским лидером по прямому указанию последнего.
Как отмечало издание АР, это первый раз, когда следователи указали на потенциальный связь Трампа с предполагаемым федеральным преступлением. Однако никаких конкретных обвинений в адрес президента в документах не содержится. Трамп ранее отрицал, что знает что-нибудь о выплатах моделям, утверждая, что его экс-адвокат Коэн действовал без его ведома.
Напомним, бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал свою вину в новых уголовных обвинениях. Обвинение Федерального суда, в которых признал свою вину экс-юрист американского лидера, в частности, касаются свидетельств Коэна относительно вмешательства РФ в президентских выборах США в 2016 году.