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Трамп заявил, что не боится возможного импичмента

Киев • УНН

 • 5512 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп не видит оснований для беспокойства по поводу возможного инициирования процедуры импичмента против него, поскольку он не был вовлечен в какие серьезные нарушения. Глава государства сообщил об этом во вторник в интервью агентству Reuters, передает УНН.

Трамп заявил, что не боится возможного импичмента

“Трудно объявить импичмент кому-то, кто не сделал ничего противоправного и кто создал крупнейшую экономику в истории нашей страны”, — заявил президент США.

В частности, американский лидер считает, что люди поднимут бунт против его импичмента, если это произойдет.

“Я не переживаю, нет. Думаю, что люди поднимут бунт, если это произойдет”, — заверил он.

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Как сообщал УНН, Старший демократ в Спецкомитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф, которому прочат должность председателя этого комитета в новом составе Конгресса, считает, что президент США Дональду Трампу может быть предъявлено обвинение по истечении срока его полномочий главы государства.

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До этого, 45-й президент США заявил, что в случае, если он когда-нибудь получит импичмент, фондовый рынок обвалится и “все будут очень бедные”. Ранее вопрос об импичменте был поднят в свете обвинительных приговоров, вынесенных против двух бывших членов кампании Трампа — бывшего главы кампании Пола Манафорта и бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна.

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