Трамп: якщо мені оголосять імпічмент, то всі стануть дуже бідними

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі, якщо він коли-небудь отримає імпічмент, фондовий ринок обвалиться і "всі будуть дуже бідні". Про це Трамп заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News, відповідаючи на запитання про те, чи думав він, що демократи перейдуть до спроби імпічменту, якщо отримають більшість в палаті представників і Сенаті у листопаді, передає УНН з посиланням на CBSN.