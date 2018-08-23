Трамп: якщо мені оголосять імпічмент, то всі стануть дуже бідними
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі, якщо він коли-небудь отримає імпічмент, фондовий ринок обвалиться і "всі будуть дуже бідні". Про це Трамп заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News, відповідаючи на запитання про те, чи думав він, що демократи перейдуть до спроби імпічменту, якщо отримають більшість в палаті представників і Сенаті у листопаді, передає УНН з посиланням на CBSN.
"Я не знаю, як можна оголосити імпічмент тому, хто виконав чудову роботу. Якби мені коли-небудь оголосили імпічмент, я думаю, ринок би обвалився, я думаю, всі стали б дуже бідними", - сказав Трамп.
Питання щодо імпічменту були підняті у світлі обвинувальних вироків, винесених проти двох колишніх членів кампанії Трампа - колишнього голови кампанії Пола Манафорта і колишнього адвоката Трампа Майкла Коена.
Нагадаємо, у вівторок журі присяжних в суді Александрії (штат Вірджинія) винесло вердикт у справі Манафорта, визнавши його винним по восьми з 18 пунктів звинувачення. Йдеться про п’ять пунктів, пов’язаних з порушенням податкового законодавства, два пункти, пов’язаних з порушенням банківського законодавства, і про приховування зарубіжних рахунків в банках. За повідомленнями ЗМІ, Манафорту загрожує до 80 років ув’язнення за сукупністю всіх звинувачень.
Пізніше колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен під присягою заявив, що скоїв злочин за дорученням Трампа.