Трамп: если мне объявят импичмент, то все станут очень бедными
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если он когда-нибудь получит импичмент, фондовый рынок обвалится и "все будут очень бедные". Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, думал ли он, что демократы перейдут к попытке импичмента, если получат большинство в палате представителей и Сенате в ноябре, передает УНН со ссылкой на CBSN.
"Я не знаю, как можно объявить импичмент тому, кто выполнил прекрасную работу. Если бы мне когда-нибудь объявили импичмент, я думаю, рынок бы рухнул, я думаю, все стали бы очень бедными", - сказал Трамп.
Вопросы об импичменте были подняты в свете обвинительных приговоров, вынесенных против двух бывших членов кампании Трампа - бывшего главы кампании Пола Манафорта и бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна.
Напомним, во вторник жюри присяжных в суде Александрии (штат Вирджиния) вынесло вердикт по делу Манафорта, признав его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Речь идет о пяти пунктах, связанных с нарушением налогового законодательства, два пункта, связанных с нарушением банковского законодательства, и о сокрытии зарубежных счетов в банках. По сообщениям СМИ, Манафорту грозит до 80 лет заключения по совокупности всех обвинений.
Позже бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн под присягой заявил, что совершил преступление по поручению Трампа.