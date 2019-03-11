Спикер нижней палаты Конгресса США высказалась против возможности импичмента Трампа

"Я не за импичмент. И это новость, потому что я никогда не говорила об этом прессе. Я не думаю, что мы должны идти этим путем, потому что это разъединит страну. И он (Трамп) просто того не стоит", - сказала Пелоси.

Напомним, в начале января Трамп по итогам встречи в Белом доме с представителями Конгресса по вопросу прекращения работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств заявил, что получил от Пелоси заверения, что демократы не собираются поднимать вопрос об импичменте.

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Демократическая партия после возвращения контроля над Палатой представителей по итогам промежуточных выборов неоднократно угрожала начать ряд расследований деятельности Трампа как во время его пребывания на посту главы государства, так и в ходе избирательной кампании. В комитетах нижней палаты Конгресса они намерены изучить ход расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, налоговые декларации президента и его бизнес, финансовые интересы Трампа в Саудовской Аравии и его контакты с властями этой страны, а также отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса и решения хозяина белого дома вывести войска из Сирии.

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Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит оснований для беспокойства по поводу возможности инициирования процедуры импичмента против него, поскольку он не был вовлечен в какие серьезные нарушения.