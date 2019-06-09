В Палате представителей проведут слушания об отчете спецпрокурора Мюллера

КИЕВ. 9 июня. УНН. В ближайшее время в двух комитетах нижней палаты Конгресса — Комитете по разведке и в Юридическом комитете — пройдут слушания по поводу отчета Роберта Мюллера об итогах расследования российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.