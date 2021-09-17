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Минюст Чехии сообщил, когда будет принимать решение об экстрадиции Франчетти в Украину

Минюст Чехии сообщил, когда будет принимать решение об экстрадиции Франчетти в Украину

Киев  •  УНН

 • 50458 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Министр юстиции Чешской Республики Мария Бенешова примет решение о выдаче разрешения на экстрадицию в Украину ранее задержанного гражданина РФ Александра Франчетти после того, как дело будет рассмотрено компетентными судами. Об этом УНН рассказали в министерстве юстиции страны.

По словам официального представителя, с которым общался УНН, Минюст Чехии не вправе комментировать это дело на текущем процессуальном этапе.

Цитата

“Министр юстиции примет решение о выдаче разрешения на экстрадицию (Франчетти — ред.) только в дальнейшем, при соблюдении всех правовых условий (т.е. когда дело будет рассмотрено компетентными судами)”, — сообщили в ведомстве.

Контекст

Офис Генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Чешской Республики еще в августе 2020 года с запросом прокуратуры АР Крым и города Севастополя о выдаче гражданина Российской Федерации.

12 сентября 2021 года стало известно о задержании в Чешской Республике гражданина РФ Александра Франчетти по запросу Украины. 13 сентября Офис Генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче.

В МИД сообщили, что Киев работает над завершением всех необходимых процедур для передачи задержанного Украине.

Добавим

14 сентября стало известно, что городской суд Праги отправил под арест задержанного ранее по запросу Украины Франчетти. Под стражей россиянин будет ждать результатов по процедуре экстрадиции в Украину.

Справка

Согласно информации УНН, Франчетти обвиняется по статье 260 УК Украины (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Речь идет о причастности к созданию так называемой “Самообороны Крыма”, а также руководству незаконной разведгруппой “Северный ветер”. Она насчитывала 11 человек и отвечала за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких “экстремистских групп”. Информацию частично подтверждал и сам Франчетти в интервью СМИ.

По данным сайта “Миротворец”, в 2014 году Франчетти приехал в Крым, вступил в незаконное вооруженное формирование “Самооборона Севастополя”, а затем организовал другое НЗФ — разведгруппу “Северный ветер”. Франчетти был награжден медалью “За возвращение Крыма”.

Radio Prague сообщало ранее, что Франчетти работает фитнес-тренером и является предпринимателем, а также ведет деятельность в Чехии с 1990-х годов и имеет право на постоянное проживание в Чехии.

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