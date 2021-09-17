Мін'юст Чехії повідомив, коли буде приймати рішення про екстрадицію Франчетті в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Міністр юстиції Чеської Республіки Марія Бенешова прийме рішення про видачу дозволу на екстрадицію в Україну раніше затриманого громадянина РФ Олександра Франчетті після того, як справу буде розглянуто компетентними судами. Про це УНН розповіли в міністерстві юстиції країни.
За словами офіційного представника, з яким спілкувався УНН, Мін'юст Чехії не має права коментувати цю справу на поточному процесуальному етапі.
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"Міністр юстиції прийме рішення про видачу дозволу на екстрадицію (Франчетті - ред.) тільки в подальшому, при дотриманні всіх правових умов (тобто коли справа буде розглянута компетентними судами)", - повідомили у відомстві.
Контекст
Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Чеської Республіки ще в серпні 2020 року з запитом прокуратури АР Крим та міста Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації.
12 вересня 2021 року стало відомо про затримання в Чеській Республіці громадянина РФ Олександра Франчетті за запитом України. 13 вересня Офіс Генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видачу.
У МЗС повідомили, що Київ працює над завершенням всіх необхідних процедур для передачі затриманого Україні.
Додамо
14 вересня стало відомо, що міський суд Праги відправив під арешт затриманого раніше за запитом України Франчетті. Під вартою росіянин чекатиме результатів по процедурі екстрадиції в Україну.
Довідка
Згідно з інформацією УНН, Франчетті звинувачується за статтею 260 КК України (Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Йдеться про причетність до створення так званої "Самооборони Криму", а також керівництво незаконною розвідгрупою "Північний вітер". Вона налічувала 11 осіб і відповідала за охорону ліній електропередач, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп". Інформацію частково підтверджував і сам Франчетті в інтерв'ю ЗМІ.
За даними сайту "Миротворець", в 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив в незаконне збройне формування "Самооборона Севастополя", а потім організував інше НЗФ - розвідгрупу "Північний вітер". Франчетті був нагороджений медаллю "За повернення Криму".
Radio Prague повідомляло раніше, що Франчетті працює фітнес-тренером і є підприємцем, а також веде діяльність в Чехії з 1990-х років і має право на постійне проживання в Чехії.