"Минирование" Александровской больницы: информация не подтвердилась, при проверке эвакуировали более 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Информация о минировании одного из корпусов лечебного учреждения Александровская больница в Киеве не подтвердилась. На момент проверки заведения эвакуировали более 100 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
"Информация о заминировании медицинского учреждения не подтвердилась. Во время проверки здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. На момент обследования заведения были эвакуированы более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал", - говорится в сообщении.
Указано, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет.
"Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание псевдоминера", - добавили в отделе коммуникации.
Напомним, в Киеве сообщили о заминировании Александровской больницы, где находятся больные COVID-19.