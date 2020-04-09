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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 10635 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 25734 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Минирование" Александровской больницы: информация не подтвердилась, при проверке эвакуировали более 100 человек

"Минирование" Александровской больницы: информация не подтвердилась, при проверке эвакуировали более 100 человек

Киев  •  УНН

 • 13168 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Информация о минировании одного из корпусов лечебного учреждения Александровская больница в Киеве не подтвердилась. На момент проверки заведения эвакуировали более 100 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"Информация о заминировании медицинского учреждения не подтвердилась. Во время проверки здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. На момент обследования заведения были эвакуированы более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал", - говорится в сообщении.

Указано, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет.

"Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание псевдоминера", - добавили в отделе коммуникации.

Напомним, в Киеве сообщили о заминировании Александровской больницы, где находятся больные COVID-19.

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