"Минирование" Александровской больницы: информация не подтвердилась, при проверке эвакуировали более 100 человек

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Информация о минировании одного из корпусов лечебного учреждения Александровская больница в Киеве не подтвердилась. На момент проверки заведения эвакуировали более 100 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.