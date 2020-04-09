"Мінування" Олександрівської лікарні: інформація не підтвердилась, при перевірці евакуювали понад 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Інформація про мінування одного із корпусів лікарняного закладу Олександрівська лікарня у Києві не підтвердилась. На момент обстеження закладу евакуювали понад 100 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Києві.
"Інформація про замінування медичного закладу не підтвердилася. Під час перевірки будівлі та прилеглої території вибухонебезпечних речовин і предметів не виявлено. На момент обстеження закладу було евакуйовано понад 100 осіб, серед яких пацієнти та медперсонал", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідома неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років.
"Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання псевдомінера", - додали у відділі комунікації.
Нагадаємо, у Києві повідомили про замінування Олександрівської лікарні, де перебувають хворі на COVID-19.