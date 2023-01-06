Минировали и вручную, и дистанционно – Гайдай объяснил, почему продвижение ВСУ в Луганской области дается сложно

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«В направлении Сватово-Кременная успех на стороне ВСУ, но дается каждый метр освобождения Луганской области очень тяжело. Все таки у них было достаточно времени, чтобы подготовить совершенно разнообразные оборонительные рубежи, начиная от окопов и нор в лесопосадках до мин. Причем полностью заминировано так, что ни у кого нет минных карт. Минировали и вручную, и дистанционно с помощью специальной техники, и ракетами. Поэтому тяжело продвигаться, когда впереди просто сплошное заминированное поле со всех сторон. Понятно, что есть специальная техника, которая разминирует. Но это все таки долго», – сообщил Гайдай.

Напомним

Российские оккупационные войска на временно-занятых территориях Луганской области закрывают села на въезд и выезд, применяя пытки к населению.