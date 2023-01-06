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Мінували і вручну, і дистанційно – Гайдай пояснив, чому наступ ЗСУ в Луганській області дається складно

Київ • УНН

 • 597380 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. У Луганській області окупаційні війська замінували абсолютно все. Тому ЗСУ просувається повільно, а кожен успіх дається складно. Про це в ефірі  телеканалу Freedom повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Мінували і вручну, і дистанційно – Гайдай пояснив, чому наступ ЗСУ в Луганській області дається складно

Цитата

«У напрямку Сватове-Кремінна успіх на стороні ЗСУ, але дається кожен метр визволення Луганської області дуже тяжко. Все-таки вони мали достатньо часу, щоб підготувати абсолютно різноманітні оборонні рубежі, починаючи від окопів і нір у лісопосадках до мін. Причому повністю заміновано так, що ніхто не має мінних карт. Мінували і вручну, і дистанційно за допомогою спеціальної техніки та ракетами. Тому важко просуватися, коли попереду просто суцільне заміноване поле з усіх боків. Зрозуміло, є спеціальна техніка, яка розмінує. Але це все-таки довго», – повідомив Гайдай.

Нагадаємо

Російські окупаційні війська на тимчасово-зайнятих територіях Луганської області закривають села на в'їзд та виїзд, застосовуючи тортури до населення.

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