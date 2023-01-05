Луганщина: оккупанты закрывают села в поисках наводчиков и применяют пытки к населению

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“К сожалению, это достаточно ожидаемая их реакция. Потому что, чем больше имеют успехи украинские военные — тем более злобно будут вести себя оккупанты. Они сейчас закрывают населенные пункты, то есть, целые села закрывают на въезд и выезд. Десятками забирают людей, вывозят их в Луганск”, — сообщил Гайдай.

Детали

По его словам, оккупанты пытаются создать коллективную ответственность за те взрывы, которые происходят регулярно на складах с боекомплектом, в казармах, где находится личный состав россиян.

“Они обвиняют в наводке на эти пункты местное население. Потом нередки случаи, когда мужчин либо забирают в Луганск, кто не хочет воевать, и дальше к ним применяются пытки, или даже есть случаи, когда просто местных расстреливали на месте”, — добавил глава ОВА.

Дополнение

Как писал УНН, на временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики продолжают терроризировать местное население. Оккупанты заблокировали для проведения "фильтрационных мероприятий" село Половинкино возле Старобельска.