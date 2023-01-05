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Луганщина: окупанти закривають села у пошуках навідників та застосовують тортури до населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Російські окупаційні війська на тимчасово-зайнятих територіях Луганської області закривають села на в‘їзд та виїзд, застосовуючи тортури до населення. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Луганщина: окупанти закривають села у пошуках навідників та застосовують тортури до населення

Цитата

“На жаль, це достатньо очікувана їхня реакція. Тому що, чим більше мають успіхи українські військові — тим більш злобніше будуть поводити себе окупанти. Вони зараз закривають населені пункти, тобто, цілі села закривають на в‘їзд та виїзд. Десятками забирають людей, вивозять їх в Луганськ”, — повідомив Гайдай.

Деталі

За його словам, окупанти намагаються зробити колективну відповідальність за ті вибухи, які відбуваються регулярно на складах з боєкомплектом, в казармах, де знаходиться особовий склад росіян.

“Вони звинувачують в наводці на ці пункти місцеве населення. Потім є непоодинокі випадки, коли чоловіків або забирають в Луганськ, хто не хоче воювати, і далі до них застосовуються тортури, або навіть є випадки, коли просто місцевих розстрілювали на місці”, — додав голова ОВА.

Доповнення

Як писав УНН, на тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники продовжують тероризувати місцеве населення. Окупанти заблокували для проведення "фільтраційних заходів" село Половинкине біля Старобільська.

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