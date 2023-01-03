Загарбники на Луганщині заблокували село для "фільтрації" після прильотів по їхніх позиціях - ОВА

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 42671 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 48663 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 67100 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 74259 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 84998 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 135512 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 67101 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 141813 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 103402 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 68220 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.2м/с
34%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 86959 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 83976 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 9262 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 11008 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 12023 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 42663 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 135500 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 165010 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 141809 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 254671 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 84055 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 87033 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 40365 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 43907 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 58720 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Загарбники на Луганщині заблокували село для "фільтрації" після прильотів по їхніх позиціях - ОВА

Київ • УНН

 • 484244 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. На тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники продовжують тероризувати місцеве населення. Окупанти заблокували для проведення "фільтраційних заходів" село Половинкине біля Старобільська. Про це повідомляє Луганська ОВА, інформує УНН.

Загарбники на Луганщині заблокували село для "фільтрації" після прильотів по їхніх позиціях - ОВА

Цитата

"Для "фільтраційних заходів" ворог заблокував село Половинкине поблизу Старобільська. Причиною стали успішні прильоти по позиціях росіян - окупанти звинувачують місцеве населення у допомозі ЗСУ. У результаті рейду вже 30 мешканців села вивезено до Луганська", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Деталі

Повідомляється також, що із 1 січня на тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили обіг гривні. Однак місцеві ігнорують ці забаганки загарбників. Дослуховуються лише супермаркети та інші великі магазини. На ринках та маленьких крамницях продовжують приймати гривню, зокрема на банківську картку. Не зникла вона й в обмінниках, щоправда за відповідно низьким курсом, вказують в ОВА.

Зазначається, що Луганськ вже називають містом-госпіталем. Таку назву найбільший населений пункт регіону отримав через кількість поранених росіян, яких останнім часом завозять у місто на лікування.

"Медичні заклади та інші установи переповнені покаліченими росіянами із різних куточків держави-агресора. Спілкуються вони різними мовами, поранення отримали за одне й те саме - за спробу захопити територію нашої країни. Значна менша кількість поранених росіян на Біловодщині, бо більше просто не вміщають лікувальні заклади. Привозять туди виключно зеків, які були засуджені або за вбивство, або за зґвалтування. Ситуація в населеному пункті стає напруженою, оскільки місцеві так звані "правоохоронці" не гарантують безпеку цивільному населенню", - додають в ОВА.

Доповнення

У Сватовому вибухнув склад із боєприпасами окупантів, за яким українські військові спостерігали 2 тижні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.50
Bitcoin
$84,859.40
S&P 500
$5,408.10
Tesla
$249.00
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,229.60
Ethereum
$1,647.59