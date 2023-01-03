Загарбники на Луганщині заблокували село для "фільтрації" після прильотів по їхніх позиціях - ОВА

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"Для "фільтраційних заходів" ворог заблокував село Половинкине поблизу Старобільська. Причиною стали успішні прильоти по позиціях росіян - окупанти звинувачують місцеве населення у допомозі ЗСУ. У результаті рейду вже 30 мешканців села вивезено до Луганська", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

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Повідомляється також, що із 1 січня на тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили обіг гривні. Однак місцеві ігнорують ці забаганки загарбників. Дослуховуються лише супермаркети та інші великі магазини. На ринках та маленьких крамницях продовжують приймати гривню, зокрема на банківську картку. Не зникла вона й в обмінниках, щоправда за відповідно низьким курсом, вказують в ОВА.

Зазначається, що Луганськ вже називають містом-госпіталем. Таку назву найбільший населений пункт регіону отримав через кількість поранених росіян, яких останнім часом завозять у місто на лікування.

"Медичні заклади та інші установи переповнені покаліченими росіянами із різних куточків держави-агресора. Спілкуються вони різними мовами, поранення отримали за одне й те саме - за спробу захопити територію нашої країни. Значна менша кількість поранених росіян на Біловодщині, бо більше просто не вміщають лікувальні заклади. Привозять туди виключно зеків, які були засуджені або за вбивство, або за зґвалтування. Ситуація в населеному пункті стає напруженою, оскільки місцеві так звані "правоохоронці" не гарантують безпеку цивільному населенню", - додають в ОВА.

Доповнення

У Сватовому вибухнув склад із боєприпасами окупантів, за яким українські військові спостерігали 2 тижні.