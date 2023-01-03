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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Захватчики в Луганской области заблокировали село для "фильтрации" после прилетов по их позициям - ОВА

Киев • УНН

 • 484244 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. На временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики продолжают терроризировать местное население. Оккупанты заблокировали для проведения "фильтрационных мероприятий" село Половинкино возле Старобельска. Об этом сообщает Луганская ОВА, информирует УНН.

Захватчики в Луганской области заблокировали село для "фильтрации" после прилетов по их позициям - ОВА

Цитата

"Для "фильтрационных мероприятий" враг заблокировал село Половинкино вблизи Старобельска. Причиной стали успешные прилеты по позициям россиян - оккупанты обвиняют местное население в помощи ВСУ. В результате рейда уже 30 жителей села вывезены в Луганск", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Детали

Сообщается также, что с 1 января на временно оккупированных территориях россияне запретили обращение гривны. Однако местные игнорируют эти прихоти захватчиков. Прислушиваются только супермаркеты и другие крупные магазины. На рынках и маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в том числе на банковскую карту. Не исчезла она и в обменниках, правда, по соответственно низкому курсу, указали в ОВА.

Отмечается, что Луганск уже называют городом-госпиталем. Такое название крупнейший населенный пункт региона получил из-за количества раненых россиян, которых в последнее время завозят в город для лечения.

"Медицинские учреждения и другие учреждения переполнены искалеченными россиянами из разных уголков государства-агрессора. Общаются они на разных языках, ранения получили за одно и то же - за попытку захватить территорию нашей страны. Значительно меньшее количество раненых россиян в Беловодском районе, потому что больше просто не вмещают лечебные учреждения. Привозят туда исключительно зэков, которые были осуждены либо за убийство, либо за изнасилование. Ситуация в населенном пункте становится напряженной, поскольку местные так называемые правоохранители не гарантируют безопасность гражданскому населению", - добавляют в ОВА.

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