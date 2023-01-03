Захватчики в Луганской области заблокировали село для "фильтрации" после прилетов по их позициям - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. На временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики продолжают терроризировать местное население. Оккупанты заблокировали для проведения "фильтрационных мероприятий" село Половинкино возле Старобельска. Об этом сообщает Луганская ОВА, информирует УНН.
Цитата
"Для "фильтрационных мероприятий" враг заблокировал село Половинкино вблизи Старобельска. Причиной стали успешные прилеты по позициям россиян - оккупанты обвиняют местное население в помощи ВСУ. В результате рейда уже 30 жителей села вывезены в Луганск", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Детали
Сообщается также, что с 1 января на временно оккупированных территориях россияне запретили обращение гривны. Однако местные игнорируют эти прихоти захватчиков. Прислушиваются только супермаркеты и другие крупные магазины. На рынках и маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в том числе на банковскую карту. Не исчезла она и в обменниках, правда, по соответственно низкому курсу, указали в ОВА.
Отмечается, что Луганск уже называют городом-госпиталем. Такое название крупнейший населенный пункт региона получил из-за количества раненых россиян, которых в последнее время завозят в город для лечения.
"Медицинские учреждения и другие учреждения переполнены искалеченными россиянами из разных уголков государства-агрессора. Общаются они на разных языках, ранения получили за одно и то же - за попытку захватить территорию нашей страны. Значительно меньшее количество раненых россиян в Беловодском районе, потому что больше просто не вмещают лечебные учреждения. Привозят туда исключительно зэков, которые были осуждены либо за убийство, либо за изнасилование. Ситуация в населенном пункте становится напряженной, поскольку местные так называемые правоохранители не гарантируют безопасность гражданскому населению", - добавляют в ОВА.
Дополнение
В Сватовом взорвался склад с боеприпасами оккупантов, за которым украинские военные наблюдали 2 недели.