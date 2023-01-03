Захватчики в Луганской области заблокировали село для "фильтрации" после прилетов по их позициям - ОВА

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"Для "фильтрационных мероприятий" враг заблокировал село Половинкино вблизи Старобельска. Причиной стали успешные прилеты по позициям россиян - оккупанты обвиняют местное население в помощи ВСУ. В результате рейда уже 30 жителей села вывезены в Луганск", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Детали

Сообщается также, что с 1 января на временно оккупированных территориях россияне запретили обращение гривны. Однако местные игнорируют эти прихоти захватчиков. Прислушиваются только супермаркеты и другие крупные магазины. На рынках и маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в том числе на банковскую карту. Не исчезла она и в обменниках, правда, по соответственно низкому курсу, указали в ОВА.

Отмечается, что Луганск уже называют городом-госпиталем. Такое название крупнейший населенный пункт региона получил из-за количества раненых россиян, которых в последнее время завозят в город для лечения.

"Медицинские учреждения и другие учреждения переполнены искалеченными россиянами из разных уголков государства-агрессора. Общаются они на разных языках, ранения получили за одно и то же - за попытку захватить территорию нашей страны. Значительно меньшее количество раненых россиян в Беловодском районе, потому что больше просто не вмещают лечебные учреждения. Привозят туда исключительно зэков, которые были осуждены либо за убийство, либо за изнасилование. Ситуация в населенном пункте становится напряженной, поскольку местные так называемые правоохранители не гарантируют безопасность гражданскому населению", - добавляют в ОВА.

Дополнение

В Сватовом взорвался склад с боеприпасами оккупантов, за которым украинские военные наблюдали 2 недели.