Луганская область: ВСУ в Сватово уничтожили склад с боеприпасами рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Сватовом взорвался склад с боеприпасами оккупантов, за которым украинские военные наблюдали 2 недели. Об этом сообщили в Луганской ОВА, передает УНН.
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“Почти две недели ВСУ наблюдали и фиксировали количество уралов, заезжавших на базу. В течение этого времени россияне и местные коллаборанты тихонько завозили туда БК”, — говорится в сообщении.
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