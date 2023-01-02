Луганская область: ВСУ в Сватово уничтожили склад с боеприпасами рашистов

Цитата

“Почти две недели ВСУ наблюдали и фиксировали количество уралов, заезжавших на базу. В течение этого времени россияне и местные коллаборанты тихонько завозили туда БК”, — говорится в сообщении.

Добавим

Так называемый “губернатор” временно оккупированного Севастополя Михаил развожай сообщил о сбитии двух беспилотников над морем. В районе полуострова работает ПВО.

Губернатор Белгородской области рф вячеслав гладков “пожаловался” что в деревне Вязовое прозвучал хлопок.