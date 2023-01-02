“Губернатор” Севастополя повідомляє про збиття другого безпілотника над морем

Цитата

“Системи ППО збили ще один БПЛА над морем. Наші військові продовжують відбивати атаку. Прохання всім зберігати спокій”, – написав він.

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Близько години тому розвожаєв повідомив про роботу ППО в Севастополі та про збиття безпілотника над морем.