“Губернатор” Севастополя повідомляє про збиття другого безпілотника над морем
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Так званий “губернатор” тимчасово-окупованого Севастополя михайло розвожаєв повідомив про збиття ще одного безпілотника над морем, пише УНН з посиланням на його Телеграм.
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“Системи ППО збили ще один БПЛА над морем. Наші військові продовжують відбивати атаку. Прохання всім зберігати спокій”, – написав він.
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Близько години тому розвожаєв повідомив про роботу ППО в Севастополі та про збиття безпілотника над морем.