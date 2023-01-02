“Губернатор” Севастополя сообщил о сбивании второго беспилотника над морем

Цитата

“Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие”, – написал он.

Добавим

Около часа назад развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе и о сбивании беспилотника над морем.