“Губернатор” Севастополя сообщил о сбивании второго беспилотника над морем
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Так называемый “губернатор” временно-оккупированного Севастополя михаил развожаев сообщил о сбивании еще одного беспилотника над морем, пишет УНН со ссылкой на его Телеграм.
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“Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие”, – написал он.
Добавим
Около часа назад развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе и о сбивании беспилотника над морем.