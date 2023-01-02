У Бєлгородській області пролунала бавовна

Цитата

"У Краснояружському районі під обстріл потрапило село В'язове. Жертв та постраждалих немає. Снарядами вибиті вікна в одному приватному будинку, також посічені фасад та паркан. Є ушкодження лінії електропередачі. Аварійні та оперативні служби перебувають на місці та усувають наслідки", - написав Гладков.

Додамо

Так званий “губернатор” тимчасово окупованого Севастополя михайло розвожаєв повідомив про збиття двох безпілотників над морем. В районі півострова працює ППО.