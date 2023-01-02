В Белгородской области раздался хлопок

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"В Краснояружском районе под обстрел попала деревня Вязовое. Жертв и пострадавших нет. Снарядами выбиты окна в одном частном доме, также иссечены фасад и забор. Есть повреждения линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия", – написал Гладков.

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Так называемый “губернатор” временно оккупированного Севастополя михаил развожай сообщил о сбитии двух беспилотников над морем. В районе полуострова работает ПВО.