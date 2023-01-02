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Луганщина: ЗСУ у Сватовому знищили склад із боєприпасами рашистів

Київ • УНН

 • 1074174 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. У Сватовому вибухнув склад із боєприпасами окупантів, за яким українські військові спостерігали 2 тижні. Про це повідомили в Луганській ОВА, передає УНН.

Луганщина: ЗСУ у Сватовому знищили склад із боєприпасами рашистів

Цитата

“Майже два тижні ЗСУ спостерігали і фіксували кількість уралів, які заїжджали на базу. Протягом цього часу росіяни та місцеві колаборанти тихенько завозили туди БК”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

Так званий “губернатор” тимчасово окупованого Севастополя михайло розвожаєв повідомив про збиття двох безпілотників над морем. В районі півострова працює ППО.

Губернатор Бєлгородській області рф вʼячеслав гладков “поскаржився” що у селі В’язове пролунала бавовна.

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