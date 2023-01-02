Луганщина: ЗСУ у Сватовому знищили склад із боєприпасами рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Сватовому вибухнув склад із боєприпасами окупантів, за яким українські військові спостерігали 2 тижні. Про це повідомили в Луганській ОВА, передає УНН.
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“Майже два тижні ЗСУ спостерігали і фіксували кількість уралів, які заїжджали на базу. Протягом цього часу росіяни та місцеві колаборанти тихенько завозили туди БК”, — йдеться у повідомленні.
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