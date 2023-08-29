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Минус 6 млн долл. за ночь: Федоров показал работу ударным дроном на Купянском направлении

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Вице-премьер-министр и глава Минцифры Михаил Федоров показал работу украинских защитников ударным дроном на Купянском направлении, пишет УНН.

Цитата

"Минус 6 миллионов долларов за ночь - результаты работы ударным дроном на Купянском направлении. Бойцы ударной роты БПЛА «Ахиллес» 92 ОШБР продолжают эффективно поражать технику россиян", - написал Федоров в Telegram.

Детали

На этот раз, по его словам, "поймали" танк Т-80, две гаубицы САУ 2с19 и башню с системой радиоэлектронной борьбы. Стоимость пораженной техники оккупантов - более 6 миллионов долларов.

"Работаем, чтобы военные получали как можно больше дронов. Каждый беспилотник помогает эффективнее продвигаться во время контрнаступления и сохранять жизни", - указал Федоров.

Напомним

18 августа для украинских защитников "Армия дронов" отправила более 270 ударных беспилотников Vampire, на которые ранее был объявлен сбор под названием "Единство".

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