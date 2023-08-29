Мінус 6 млн дол. за ніч: Федоров показав роботу ударним дроном на Куп'янському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Віцепрем'єр-міністр і очільник Мінцифри Михайло Федоров показав роботу українських оборонців ударним дроном на Куп'янському напрямку, пише УНН.
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"Мінус 6 мільйонів доларів за ніч - результати роботи ударним дроном на Куп’янському напрямку. Бійці ударної роти БПЛА «Ахіллес» 92 ОШБР продовжують ефективно вражати техніку росіян", - написав Федоров у Telegram.
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Цього разу, з його слів, "вполювали" танк Т-80, дві гаубиці САУ 2с19 та вежу із системою радіоелектронної боротьби. Вартість ураженої техніки окупантів - понад 6 мільйонів доларів.
"Працюємо, щоб військові отримували якнайбільше дронів. Кожен безпілотник допомагає ефективніше просуватися під час контрнаступу та зберігати життя", - вказав Федоров.
Нагадаємо
18 серпня для українських захисників "Армія дронів" відправила понад 270 ударних безпілотників Vampire, на які раніше був оголошений збір під назвою "Єдність".