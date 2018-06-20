За прошедшие сутки ВСУ 16 раз давали огневый отпор боевикам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На протяжении прошедших суток подразделения Объединенных сил 16 раз открывали огонь по боевикам. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления огневых точек врага, военнослужащие Объединенных сил отвечали боевикам, надежно удерживая позиции. Наши защитники 16 раз открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение, и не позволили врагу улучшить тактическое положение", - сказал Мотузяник.
Он отметил, что в целом, за прошедшие сутки, 19 июня, подразделения Объединенных сил зафиксировали 26 прицельных обстрелов, во время которых российско-оккупационные войска из оружия, которое запрещено минскими договоренностями выпустили несколько снарядов из артиллерийских систем 122-го калибра и 10 мин из минометов 120 и 82-го калибров.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий оставалась стабильно контролируемой. Боевики 26 раз в сутки нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение.